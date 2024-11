La météo sera mitigée ce samedi 16 novembre à Lyon. La matinée sera froide et nuageuse tandis que le soleil percera dans l'après-midi.

Une journée automnale attend les Lyonnais ce samedi. Le ciel est quelque peu brumeux ce matin et les températures sont très fraîches puisqu'elles sont autour d'un degré seulement selon le site Météo-Lyon.

Cette après-midi, le soleil pointera son nez et malgré un ciel légèrement voilé par des nuages d'altitude, il réchauffera l'atmosphère. Le thermomètre devrait monter jusqu'à 11 degrés. Ce soir, il fera 7 degrés, soit 5 degrés de plus que la veille et 4 degrés dans la nuit. Des températures qui n'ont rien d'anormal et qui correspondent aux normales de saison.