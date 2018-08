Marche blanche pour Adrien : plus de 1000 personnes à Grenoble

Plus de 1000 personnes ont défililé ce mercredi à Grenoble en la mémoire d'Adrien Perez, le jeune homme de 26 ans tué le 29 juillet dernier devant une boîte de nuit en essayant de porter secours à un ami.

Plus d'un millier de personnes ont défilé ce mercredi dans les rues de Grenoble lors de la marche blanche en mémoire d'Adrien Perez, le jeune homme de 26 ans, vivant à Lyon, décédé le 29 juillet dernier à Meylan devant une discothèque. Sa famille en tête de cortège a brandi une longue banderole blanche ou était écrit en rouge “Justice pour Adrien. Nous ne t'oublierons jamais”. Le jeune homme a été poignardé en plein cœur par deux frères pour avoir porté secours à son ami Thibault, encore hospitalisé dans un état grave. L'un des deux auteurs a été mis en examen pour "meurtre" et l'autre pour "tentative de meurtre" sur l'ami d'Adrien. Les deux jeunes de 19 et 20 ans ont été placés en détention.