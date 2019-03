Manifestations contre la pollution et la publicité ce dimanche à Lyon

Deux actions doivent se tenir ce dimanche pour protester d'une part contre la pollution de l'air, d'autre part contre "l'agression publicitaire".

Après les Gilets jaunes du samedi, place aux activistes verts. Avec deux actions à venir, ce dimanche, à Lyon, contre la pollution, visuelle et de l'air. Ce sont d'abord les militants de Greenpeace, qui prépareront une action, tôt ce matin, contre la pollution de l'air. S'ils gardent le lieu secret pour préserver l'effet de surprise, ils annoncent une action très matinale, vers 6h30, sur un des points chauds de la ville. Les tags "Lyon suffoque", au karcher et à la bombe à craie, aperçus au mois de janvier devraient donc refleurir en ce début de printemps sur le béton lyonnais. Et alors que la qualité de l'air n'est toujours pas bonne sur la métropole.

"Désobéissance civile"

Un peu plus tard, ce sera au tour des "anti-pubs" d'occuper les rues de Lyon. Avec une manifestation prévue de la place Carnot à la place Mazagran, l'après-midi. Mais aussi des actions de "désobéissance civile", tenues secrètes pour l'heure. Les militants de différents collectifs lyonnais veulent faire entendre leur voix alors qu'ils s'estiment lésés dans les discussions avec la Métropole concernant le Règlement local de publicité intercommunal (RLPi), qui doit "encadrer et réglementer la publicité dans l'espace public pour les décennies à venir". Plus de 2000 personnes se sont dites intéressées par l'évènement "Actions pour la journée internationale contre la publicité Lyon" sur Facebook.