Manif des agriculteurs à Lyon : circulation interdite dans un périmètre

En raison d'une manifestation d'agriculteurs à Lyon ce mardi 22 octobre. La préfecture va mettre en place un périmètre où il sera interdit de stationner et de circuler.

Comme nous l'indiquions plus tôt, les agriculteurs veulent bloquer Lyon ce mardi 22 octobre. Ils devraient manifester sur le secteur de la préfecture. Dans ce contexte, le préfet a choisi de mettre en place un périmètre dans lequel il sera interdit de stationner et de circuler de 10 heures à 17 heures. Ce périmètre sera délimité par les artères suivantes : cours de la Liberté, rue Rabelais, avenue de Saxe et rue Part-Dieu.

Toutes les rues intérieures sont concernées et des forces de sécurité devraient veiller à ce que le périmètre soit respecté. Il est vivement conseillé d'éviter le secteur mardi, tout comme de laisser son véhicule en stationnement dans le périmètre avant qu'il ne soit effectif. Les agriculteurs pourraient perturber la circulation sur le quai Augagneur. Par ailleurs, les bus et tramways du réseau TCL qui circulent dans les rues concernaient pourraient rencontrer des perturbations ou limitations.