Macron à Lyon : comme prévu, c'est la pagaille en ville

Stationnement interdit dans certaines rues, routes barrées, la circulation en ville commence à être très difficile sur certains secteurs, y compris pour les piétons et vélos.

Certains quartiers sont verrouillés à Lyon ce mercredi soir, à l'occasion de la conférence de reconstitution des ressources du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Deux périmètres ont été mis en place où il est interdit de circuler et de stationner (voir la carte ci-dessous).

Les piétons et vélos passent au compte-goutte, sans garantie de pouvoir accéder aux zones rapidement même lorsqu'ils sont résidents selon nos constations. Du côté des commerces, certains ont déjà décidé de fermer plus tôt, faute de clients, selon plusieurs retours sur ces secteurs.

Comme prévu, en matière de trafic, c'est la pagaille en ville et les flux de circulation se reportent sur d'autres artères. Il est conseillé d'éviter les deux périmètres : Hôtel de Ville et préfecture, mais aussi les rues à proximité qui peuvent être congestionnées. Cyclistes, restez prudent en ville, certains aménagements dédiés sont actuellement occupés par des véhicules officiels, notamment devant l'Hôtel Dieu ou autour de la place Bellecour.

Dans la mesure du possible, mieux vaut privilégier les modes doux ou le réseau TCL quand il n'est pas impacté par des perturbations. La station de métro Hôtel de Ville est fermée (les lignes A et C ne marquent pas cet arrêt). Les lignes de bus C3, C5, C13, C14, C18, 9, 19, S1 et S6 sont limitées ou déviées pour éviter ce même secteur.

Par ailleurs, au final, la ligne de Tramway T1 est bien plus limitée que ce qui était prévu et circule en deux parties : Debourg - Suchet et Part-Dieu Feyssine.