Lyon : week-end rouge dans le sens de départs

Les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes vont être bouchées à partir de vendredi dans le sens des départs.

Selon Bison futé, le week-end du 17 juillet s'annonce particulièrement chargé sur les routes autour de Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Les perturbations débuteront dès vendredi. Il sera conseillé d'éviter de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 15h et 19h. Tout comme d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 10h à 20h. Enfin, l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense qu'entre 10h à 17h et de 20h à 23h (attente supérieure à 30 min) et très dense entre 17h et 20h (attente supérieure à 1h).

Samedi, les perturbations attendues seront encore plus fortes. Bison futé conseille de quitter les grandes métropoles avant 9h et d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille de 8h à 19h.

Dans le sens des retours, le week-end est classé vert. Quelques perturbations sont tout de même annoncées samedi et dimanche dans le sens sud-nord vers Lyon.