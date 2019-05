Lyon : visite photo de l'InterContinental, hôtel de luxe de l'Hôtel-Dieu

Le nouvel hôtel 5* situé au sein de l'Hôtel-Dieu va ouvrir ses portes le mardi 4 juin prochain à Lyon.

Après quatre ans de travaux, l'InterContinental situé dans l'Hôtel-Dieu va ouvrir ses portes ce mardi 4 juin. Avec ses 144 chambres et suites, son restaurant avec terrasse extérieure, son bar et son vaste centre de conférences, l’InterContinental Lyon 5* va occuper trois étages de l'ancien hôpital. Le restaurant proposera 100 couverts et la cuisine d’inspiration lyonnaise sera l'oeuvre du jeune chef Mathieu Charrois. Quant au Bar, il sera situé sous le grand dôme Soufflot et ses 32 mètres de hauteur sous plafond.

Le Bar sous le dôme Soufflot

Le Restaurant Epona

Chambre classique

Suite en duplex

Suite présidentielle