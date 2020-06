Lyon : violente bagarre entre trois SDF, deux hommes interpellés

La victime qui s'est fait agresser mardi dans le 3e arrondissement pour quelques euros a reçu 15 jours d'ITT.

Ce mardi à 05h50, rue Montebello (Lyon 3e), un quadragénaire sans domicile fixe (3 antécédents judiciaires) et un autre homme de 24 ans ont été interpellés en flagrant délit par la police secours. Quelques minutes plus tôt, cours Gambetta, ils avaient frappé un autre SDF pour lui dérober des effets personnels et plusieurs dizaines d’euros.

La victime a reçu 15 jours d’ITT. L’exploitation des images de vidéoprotection permettait de confirmer la violence de l’agression. Placés en garde à vue et auditionnés par les enquêteurs de la Sûreté départementale, les mis en cause ont reconnu la bagarre, mais nié le vol. Ils vont être présentés au parquet ce jeudi pour être jugés en comparution immédiate.