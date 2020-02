Lyon, Villeurbanne, Vénissieux dans le top dix des augmentations d'impôts

Les villes de Lyon, Villeurbanne, Vénissieux et Vaulx-en-Velin font partie du top 10 des communes de plus de 50 000 habitants où les impôts ont le plus augmenté entre 2014 et 2018.

Le journal Capital et l’association Contribuables associés ont dressé un tableau de l'augmentation des impôts locaux dans les 155 villes de plus de 50.000 habitants. Un classement dominé par la ville de Cayenne où les impôts locaux ont augmenté de 66 % entre 2014 et 2018. Lyon, figure dans le top 10 (+35 %, 6e), tout comme Villeurbanne (+46 %, 3e), Vénissieux (+40 %, 5e) et Vaulx-en-Velin (+29 %, 9e).

À Lyon, les impôts locaux par habitant en 2018* étaient de 965€ selon le journal. Le 13e montant le plus élevé de France.

En janvier dernier, la ville de Lyon a adopté les taux d'imposition pour la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ces taux n'ont pas bougé et ont été fixés à 22,15 % pour la taxe d'habitation, 18,23 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 19,97 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ces impôts rapporteront 360 449 500€ selon les prévisions.