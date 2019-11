Lyon : Vélo'v lance son programme de fidélité pour rouler gratuitement

Après TCL, c'est au tour de Vélo'v de lancer son programme de fidélité. Ce dernier permet de cumuler des points pour rouler gratuitement sous certaines conditions.

On connaissait déjà le programme de fidélité de TCL qui a perdu de son intérêt à cause de lots dont les valeurs de points ne cessent d'augmenter. Place à celui de Vélo'v qui est bien plus simple à comprendre et va proposer de cumuler des points pour obtenir des avantages comme des minutes gratuites ou des tickets à offrir pour inviter ses amis.

Pour gagner des points, il faut effectuer des actions qui vont rendre service à Vélo'v pour équilibrer son réseau. On retrouve ainsi : prendre un vélo dans une station pleine (+ 10 points), poser un vélo dans une station vide (+10 points) ou le déposer dans une station bonus, souvent dans des lieux où il faudra grimper un peu (+10 points, pas des plus généreux pour le coup).

En échange, inviter un ami pour lui permettre de profiter d'un trajet en Vélo'v coûtera 50 points, 2 points pourront être échangés contre une réduction d'un centime lorsque la location d'un vélo dépassera le nombre de minutes comprises dans la formule de base (200 points : 1 euro de remise). Pour en profiter, il faudra se rendre dans son espace "Mon profil" et choisir l'option pour convertir ses points en temps de gratuité pour ses futurs trajets, option désactivable selon ses besoins, ou "inviter un ami".

C'est bien cette deuxième possibilité qui pourrait être la plus intéressante pour faire des trajets avec des proches qui ne sont pas encore abonnés. On attend désormais la possibilité de profiter de points si on parraine un ami, puisque avec une telle mesure, certains pourraient y prendre goût.