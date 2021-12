Lyon : vaste opération de contrôle des mesures sanitaires au centre commercial de la Part-Dieu

Police illustration. (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Afin de s’assurer du respect des mesures sanitaires alors que le Covid-19 circule largement dans le département du Rhône, la préfecture conduisait mercredi 15 décembre une vaste opération de contrôle au centre commercial de la Part-Dieu. Plus de 350 personnes ont été contrôlées et deux mises en demeure d’établissement ont été dressées.

Ces dernières semaines la préfecture du Rhône avait annoncé un renforcement des opérations de contrôle du port du masque et du pass sanitaire dans les lieux où ils sont exigés, en raison de la forte circulation du Covid-19 sur le territoire. À l’approche des fêtes, la fréquentation des grandes zones commerciales augmentant, les autorités ont concentré leurs efforts sur le centre de La Part-Dieu, mercredi 15 décembre.

Port du masque et pass sanitaire dans le viseur

Le bilan de cette vaste opération communiqué par la préfecture du Rhône fait état de 351 contrôles de personnes attabléss dans des restaurants ou effectuant des achats dans les enseignes du centre commercial. Au total cinq verbalisations ont été dressées pour non-port du masque et six pour défaut de pass sanitaire. Du côté des professionnels deux mises en demeure ont été prononcées, l’une pour non-port du masque et l’autre pour un défaut de pass sanitaire.

À l’approche des fêtes, la @PoliceNat69 multiplie les contrôles relatifs au respect de la réglementation sanitaire. Au centre commercial de la Part-Dieu, plusieurs boutiques et restaurants ont ainsi été contrôlés. pic.twitter.com/pMoP451Ni1 — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 15, 2021

À noter que le non-port du masque dans un lieu où il est obligatoire est passible d’une amende de 135 euros, tout comme "l’utilisation frauduleuse" d’un pass sanitaire, précise le service public. Du côté des établissements, en l’absence de contrôle du pass sanitaire les gestionnaires des lieux s’exposent à une contravention de cinquième classe pouvant aller jusqu’à 1500 euros.