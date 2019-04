Lyon : une tentative de suicide sur la ligne de tram T4

Une femme d'une cinquantaine d'années s'est jetée sous une rame du tram T4 à l'arrêt Viviani en direction de Feyzin. La circulation est perturbée sur la ligne.

Mise à jour à 15h : reprise du trafic sur la ligne

Ce mardi, vers 13h45, une femme d'une cinquantaine d'années a tenté de se suicider en se jetant sous une rame du tram T4 à l'arrêt Viviani. Elle n'est pas parvenue à mettre fin à ses jours, mais est blessée. Le conducteur du tram est en état de choc.

Le T4 est perturbé suite à cet accident et circule en deux parties : d'une part entre Doua Gaston Berger et Lycée Lumière, puis entre Gare de Vénissieux et Hôpital Feyzin Vénissieux. Les stations entre États-Unis et La Borelle ne sont plus desservies.