Lyon : Une sculpture d'Auguste Rodin à vendre aux enchères

La sculpture d'Eve (petit modèle) d'Auguste Rodin sera vendue aux enchères dans l'après-midi à Lyon.

Une vente aux enchères ce dimanche après-midi, organisée par la maison de vente lyonnaise Conan Hôtel d'Ainey dans le 2e arrondissement, propose parmi les lots, une sculpture d'Auguste Rodin, le bronze d'Eve (petit modèle). Cette dernière, fondue entre 1905 et 1917 par Alexis Rudier mesure 75,3 cm et est estimée entre 400 000 et 600 000 euros.

Durant cette vente, ce sont plus de 400 objets qui seront à acquérir. Pour ne prendre aucun risque avec les mesures sanitaires, cette vente se fera par internet et toutes les places sont déjà attribuées.

Une sculpture pour l'œuvre de sa vie

Dans le cadre de son œuvre "Les portes de l'enfer", Auguste Rodin réalise plusieurs sculptures pour développer sa composition. En 1881, l'idée germe dans la tête de l'artiste de créer Eve. Le modèle de Rodin pour construire l'œuvre, Maria Abbruzezzi, tomba enceinte pendant les séances de pose. Sa morphologie changeait "au fur et à mesure du temps qui passait, rendant, d'après Rodin, son travail d'après nature impossible", explique la maison de vente lyonnaise. Avant d'ajouter, "ce n'est qu'en 1899 que l'artiste se décida à faire fondre en bronze 2 exemplaires exposés au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts".

Cette sculpture, exposée lors de cette vente aux enchères, est la réduction du grand modèle d'1m72. "Dès 1890, pour faire face à la demande des collectionneurs, l'artiste fait faire des bronzes de réduction", précise la maison.