Lyon : une piétonne décède après un accident sur les quais de Saône

Grièvement blessée lundi 25 octobre lors d’un accident sur les quais de Saône, dans le 9e arrondissement, une quinquagénaire a succombé à ses blessures à l’hôpital. Une enquête est en cours et un appel à témoins a été lancé par la police.

Il était environ 19 heures, lundi 25 octobre, lorsqu’une femme a été fauchée par un automobiliste alors qu’elle traversait le quai Arloing, hors d’un passage piéton. Prise en charge par les pompiers dans un état d’urgence absolue, la victime, âgée de 52 ans, a finalement succombé à ses blessures quelques heures plus tard à l’hôpital Edouard-Herriot.

Une enquête a été ouverte par la Brigade des accidents et des délits routiers (BADR) et selon les premiers éléments rapportés par nos confrères du Progrès, le conducteur du véhicule, impliqué dans l’accident, ne roulait pas sous l’emprise de l’alcool et sa vitesse n’était pas excessive. Il semblerait qu’il n’ait pas vu la victime qui se serait engagée sur la route en étant masquée par un bus, précise le quotidien régional.

Un appel à témoin a été lancé par la BADR pour recueillir plus d’éléments sur le drame. Si vous possédez des informations, vous pouvez joindre les forces de l’ordre au 04 37 26 25 40.