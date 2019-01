Lyon : une pétition politique contre les 70 km/h sur le périphérique

Le groupe Les Républicains et Apparentés de la Métropole de Lyon vient de lancer une pétition contre les 70 km/h sur le périphérique.

"Les 70 km/h sur le périphérique, c'est NON !", une page Internet avec une pétition a été lancée par le groupe Les Républicains et Apparentés de la Métropole de Lyon. Elle s'oppose à l'abaissement de la vitesse sur le périphérique de Lyon de 90 km/h à 70 km/h, décidé par David Kimelfeld.

Dans la rubrique "Pourquoi signer ?", il est mis en avant plusieurs arguments comme une métropole qui utiliserait la contrainte "en ciblant des coupables à la pollution qui sont pour elle, les automobilistes et les motards", le fait qu'il n'y aurait aucune étude précise sur cette mesure, et enfin un "abaissement" sans proposition d’alternative "aux milliers d'automobilistes qui n'ont pas d'autre choix que celui de leur véhicule personnel".

Le groupe Les Républicains et Apparentés fait en parallèle plusieurs propositions : la mise en place d'un "plan d'envergure de la lutte contre la pollution de l'air à l'échelle métropolitaine", "un grand plan d'investissement en transport en commun" et enfin,"un développement fort des axes routiers pour dévier les véhicules en transit de la traversée de l'hyper centre".

Pour connaître les auteurs, il faut fouiller

Cette pétition aux allures très politiques à un an des élections municipales et métropolitaines manque néanmoins d'un onglet "qui sommes-nous", base de ce genre d'action sur Internet. Ainsi, il faut aller dans les "politiques de confidentialité" ou consulter les "Informations légales" pour voir qu'elle a été lancée par le groupe les Républicains de la métropole de Lyon. Pour le reste, à aucun moment, le groupe n'affiche explicitement sa paternité de l'action. Par ailleurs, les signataires devront accepter que : "nom, prénom ainsi que votre commune peuvent être affichés dans la liste des signataires. Cependant votre mail restera secret".

De même, "Les données collectées ont pour finalité d’informer sur les actions qui seront menées contre l’abaissement de la vitesse à 70 km/h du périphérique et les actions d’élus en lien avec le groupe et ne seront transmises qu'aux personnes habilitées ou à des tiers légalement autorisés". Comme souvent avec les pétitions, une signature est donc loin d'être anodine et nourrira un fichier qui permettra aux Républicains de communiquer pour informer sur les futures actions contre les 70 km/h, logique, mais aussi sur "les futures actions en lien avec le groupe", moins logique. Ainsi, ceux qui souhaitent signer, mais ne pas ensuite recevoir des communications, devront contacter les Républicains pour demander la limitation du traitement de leurs données. Ce n'est pas cette fois-ci qu'un groupe politique à Lyon inaugurera une pétition qui n’entraîne pas toutes ces conséquences.

Le site a également d'autres défauts. La liste des signataires ne s'affiche pas, impossible de savoir si la pétition rencontre le succès. Plus surprenant : il est permis de valider le formulaire sans accepter les conditions d'utilisation en matière de données personnelles, ce qui dans ce contexte rend la signature non exploitable.

La pétition est disponible ici.