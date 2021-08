Lyon : une opération de police a eu lieu ce jeudi à la Guillotière

Ce jeudi, une opération de police a eu lieu à la Guillotière. Plusieurs personnes ont été contrôlées, un restaurant mis en demeure et trois individus verbalisés pour non-port du masque dans le métro.

17 policiers nationaux et 8 municipaux ont participé ce jeudi à une opération de police place Gabriel-Péri à la Guillotière. A partir de 14h30, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs contrôles, 23 au total comme l'indique Le Progrès. "On voulait mettre en avant qu'on est tous les jours dans ce quartier. Ces opérations sont quotidiennes, avec la collaboration de la police municipale de Lyon et des services de la propreté car on enlève entre 10 et 15 m3 par jour d'objets divers proposés en vente à la sauvette", précise ce vendredi 6 aola Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône.

Ce 5 août, les établissements recevant du public (ERP) de la place du Pont ont reçu la visite des policiers, un restaurant a d'ailleurs été mis en demeure. Les vendeurs à la sauvette ont été évacués et leurs marchandises confisquées. Deux individus en situation irrégulière ont été interpellés et conduits auprès de la police aux frontières. Quelques personnes ont également été verbalisées pour non-port du masque dans le métro et dans un ERP.

"On sait qu'il y a des problèmes, on ne le nie pas"

Des dealeurs se livrant à des transactions illégales de stupéfiants et de cigarettes sont également dans le viseur. "On sait qu'il y a des problèmes, on ne le nie pas, mais on essaye d'agir dessus en travaillant aussi sur le fond des trafics qui sont présents, que ce soit des stupéfiants ou des cigarettes", assure la DDSP, qui évoque la cohésion nécessaire de toutes les branches concernées. "Il y a aussi une réflexion plus globale avec la Ville, le parquet et les habitants de la Guillotière, on est à leur écoute. Mais nous n'allons pas gérer ce souci tout seul", conclut-elle.

