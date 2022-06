Ce samedi 18 juin à 21h, l'Institut Lumière propose une nuit "Rock'n Freaks" pour redécouvrir quatre films phares de la contre-culture américaine.

Le rendez-vous est donné ce samedi 18 juin à 21h à l'Institut Lumière pour le lancement de la grande soirée "Rock'n Freaks". Au programme : quatre films phares de la contre-culture américaine seront projetés. La nuit, animée par Jérémy Cottin se déroulera en musique avec de la folk, du rock'n'roll, ou encore de l'opéra punk.

Quatre films à l'honneur

Le pass pour la nuit complète est à 17€ (plein tarif) ou 15€ (tarif réduit, abonnés et Pass Culture). Les cafés et les croissants seront offerts au petit matin. En bonus : l'Institut Lumière propose un tarif réduit aux spectateurs qui viennent déguisés. Pour réserver vos places, rendez-vous ici : espace billeterie.

Les quatre films à l'honneur offrent un retour dans les années 1970 et 1980 avec Phantom of the Paradise, La petite boutique des horreurs, Cry Baby et The Rocky Horror Picture Show. Tour d'horizon de ces grands classiques:

Phantom of the Paradise

Ce film signé Brian De Palma date de 1974. L'histoire : Swan, un patron sans scrupule du label Death Records, est en quête de nouveaux talents pour l’ouverture de sa nouvelle salle de concert. Il vole alors la partition d’un jeune compositeur de génie qu’il fera enfermer. Mais l’artiste s’évade de prison pour revenir hanter la salle de spectacle.

"Phantom of the Paradise a fait le succès de Brian De Palma avec une bande originale composée par Paul Williams qui interprête le maléfique producteur", explique l'Institut Lumière.

🎶​And as I lost control I swore I'd sell my soul for one love, Who would sing my song and fill this emptiness inside me. 🎶​ Et si c'était la plus belle chanson du cinéma américain ? RDV samedi dès 21h à la nuit Rock n' Freaks qui commencera avec ⚡​Phantom of the Paradise⚡ pic.twitter.com/EE6tAGVDzx — Institut Lumière (@InstitutLumiere) June 17, 2022

La petite boutique des horreurs

La petite boutique des horreurs de Franz Oz date de 1986. "Le film est adapté de la comédie musicale de Broadway, elle-même tirée du film éponyme de Roger Corman. Cette version aura permis à Frank Oz de démontrer ses talents de cinéaste-marionnettiste après le Muppet Show et Dark Crystal", rappelle l'Institut Lumière.

En résumé : pour éviter que le petit fleuriste chez qui il travaille ne ferme, Seymour Krelborn trouve le moyen d’attirer à nouveau les clients en plaçant en vitrine une étrange plante qui se nourrit... de sang humain !

Cry Baby

Signé John Waters, Cry Baby date de 1990. L'histoire : Wade Walker prend sa revanche sur la mort de son père en semant le chaos dans Baltimore avec sa bande. Comme les autres filles de bonne famille, la belle Allison n’a d’yeux que pour ce mauvais garçon. Tous tenteront alors d’empêcher leur union.

"John Waters transforme Johnny Depp en formidable icône parodique des comédies musicales américaines dans un pastiche à mi-chemin entre West Side Story et la série culte Happy Days", annonce l'Insitut Lumière.

The Rocky Horror Picture Show

Ce film devenu culte de Jim Sharman date de 1975. "Échec commercial à sa sortie, cet hommage grandiloquent et explosif aux films de série B, avec sa monumentale bande originale, est devenu au fil du temps un Midnight Movie culte et l’un des plus rentables de l’histoire du cinéma", indique l'Institut Lumière.

L'histoire : La voiture d’un jeune couple tombe en panne au milieu de nulle part. Ils s’abritent de l’orage dans la résidence mystérieuse du docteur Frank-N-Furter où ils feront la rencontre de ses convives, tous plus bizarres les uns que les autres, et se livrant à des expériences plus étranges encore.

Informations pratiques

Nuit Rock'n Freaks

Samedi 18 Juin 2022 - 21h00

Institut Lumière (Salle 1), rue du Premier Film 69008 LYON

Programmation :

Phantom of the Paradise (B. De Palma, 1h31)

La Petite boutique des horreurs (F. Oz, 1h44)

Cry Baby (J. Waters, 1h25)

The Rocky Horror Picture Show (J. Sharman, 1h40)

Tarif plein : 17€, tarif réduit : 15€