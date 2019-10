Lyon : une nouvelle opération de police à la Guillotière

Nouvelle opération de police à la Guillotière à Lyon, ce jeudi après-midi.

Une semaine après la précédente, une nouvelle opération de police a été menée à la Guillotière, sur le secteur de la place Gabriel Péri.

En associant la police, les douanes, et la police aux frontières, cette opération de grande envergure vise à multiplier les contrôles de toutes sortes. Les vendeurs de cigarettes à la sauvette, receleurs de téléphone ou trafiquants de drogues sont ainsi dans le viseur des forces de l'ordre.

Mercredi 25 septembre, lors d'une autre opération, trois individus avaient été interpellés, donc deux receleurs de téléphones portables volés.

La colère des habitants du quartier se fait de plus en plus forte et un collectif "La Guillotière en colère" s'est formé pour demander davantage de contrôles, mais aussi la fin des déchetteries sauvages qui apparaissent sur le secteur.