Lyon : une nouvelle méthode d'escroquerie inquiète la police

Une nouvelle méthode d'escroquerie est actuellement pratiquée sur Lyon. Les policiers préviennent aujourd'hui pour ne pas se faire avoir.

Les vols à la ruse évoluent à Lyon, et les escrocs s'adaptent face à des citoyens toujours plus informés qui peuvent rapidement les repérer. Selon la direction départementale de la sécurité publique du Rhône, une nouvelle technique d'escroquerie est actuellement employée sur l'agglomération de Lyon, impliquant des individus qui se font passer pour des policiers.

Ces derniers appellent leur victime et se font passer pour des commissaires de police. Ils expliquent alors que des opérations frauduleuses ont été effectuées sur leurs comptes bancaires et qu'ils ont besoin du numéro de carte bleue, date de validité, cryptogramme et code secret pour effectuer des vérifications. Ils peuvent aller jusqu'à faire croire que la victime sera convoquée à l'Hôtel de Police Marius Berliet et ciblent avant tout des personnes âgées en mettant en place une méthode où tout est fait pour inspirer confiance, mais aussi impressionner.

La DDSP fait savoir qu'aucun policier n'utilise ces méthodes et que les personnes sont amenées à se méfier de ce type d'appel. Si des victimes ont déjà donné leurs coordonnées bancaires, elles sont invitées à déposer plainte et faire opposition à leur carte. Comme toujours, la première protection reste l'information et prévenir les personnes les plus vulnérables de l'existence de ce type d'escroquerie.