Afin de renforcer la desserte du plateau de la Croix-Rousse et d'offrir des connexions plus efficaces aux usagers TCL, les trajets des lignes S12 et S4 seront modifiés dès juin prochain.

Dès juin 2025, les trajets respectifs des lignes S12 et S4 seront modifiés, afin d'offrir une desserte plus efficace des espaces Croix-roussien. "Les lignes S4 et S12 deviendront les lignes S4A et S4B afin de permettre une desserte plus fine des quartiers du plateau de la Croix-Rousse et du haut des pentes avec des correspondances plus efficaces au métro C" déclare Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon et du réseau SYTRAL Mobilités.

Plus d'une dizaine de nouveaux arrêts

La nouvelle ligne S4B empruntant le cours d'Herbouville, permettra d'accéder directement aux quais du Rhône depuis Croix-Rousse. Une nouvelle ligne complémentaire à celle de la S4A, qui effectuera l'itinéraire dans le sens horaire, tandis que la S4B le fera dans le sens antihoraire "L’usager aura ainsi le choix d’itinéraire selon ses besoins, en complément des lignes C13, C18 et S6 en connexion avec la Presqu’Île", explique Vincent Monot, vice-président de SYTRAL Mobilités.

Ces lignes permettront de desservir plus d'une dizaine de nouveaux arrêts en plus de ceux déjà desservis par l'actuelle ligne S4. Améliorant ainsi la desserte de la partie Est du plateau et des pentes de la Croix-Rousse, marquée de reliefs escarpés et d'une population plutôt dense.