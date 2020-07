Lyon : une manifestation à Caluire jeudi pour les droits des cyclistes

Une manifestation va avoir lieu jeudi matin devant le vélo blanc installé à Caluire pour rappeler le droit des cyclistes au respect de leur vie et de leur intégrité physique.

En décembre dernier, un cycliste a été tué par un conducteur de camion à Caluire-et-Cuire, au carrefour de la grande Rue de Saint Clair, de la route de Strasbourg, de la Montée des Soldats et du Pont Raymond Poincaré. Depuis, un bras de fer s'est engagé entre les cyclistes et la mairie de Caluire sur les “vélos fantômes” installés sur place pour rendre hommage à la victime, mais aussi pour alerter sur la sécurité du secteur pour les deux roues. Le 9 juillet prochain, l'association La ville à vélo va organiser une manifester à 8h devant le vélo blanc pour rappeler le droit des cyclistes au respect de leur vie et de leur intégrité physique.

“Ce secteur, comme beaucoup d’autres, est un important point noir de discontinuité cyclable entre la périphérie et le centre de la métropole, qui décourage des automobilistes et des usagers de transport en commun de prendre leur vélo pour leurs déplacements quotidiens”, déplore l'association.

Cette dernière demande par ailleurs la réalisation du Plan vélo d’urgence annoncé début mai (77 km d’aménagements cyclables et le déploiement de 3 000 arceaux pour la rentrée 2020), ainsi que le traitement de 10 points noirs majeurs qui obèrent la circulation des cyclistes et verrouillent l’accès aux communes des première et deuxième couronnes de la métropole :

Bron : Carrefour de la Boutasse

Bron-Villeurbanne : Carrefour entre la Route de Genas et le Périphérique

Caluire-et-Cuire : Carrefour entre la Grande Rue St Clair et Pont Poincaré

Caluire-et-Cuire : Rond point Place Foch

Décines - Parc de Miribel Jonage : D55

Lyon 9 : Rond Point de la Porte de Vaise

Lyon 9 : Pont Clémenceau

Vaulx-en-Velin : Carrefour entre la Rue Léon Blum et le Périphérique

Vénissieux : Carrefour entre l’avenue Joliot Curie et le Périphérique

Villeurbanne : Carrefour entre l’avenue Roger Salengro et le Périphérique

La Ville à vélo demande également une plus grande sécurisation des aménagements par des séparateurs physiques, et appelle les Maires à mobiliser leur police municipale pour faire respecter les aménagements existants ; en particulier la rue Marius Berliet, l’avenue des Frères Lumière, l’avenue Jean Jaurès, le cours Gambetta (Lyon) et le cours E. Zola (Villeurbanne).