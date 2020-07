Lyon : une manifestation contre les expulsions d'étudiants ce jeudi

Cette manifestation des comités de lutte étudiante de Lyon aura lieu ce jeudi 2 juillet prochain devant le siège de la métropole.

Les comités de lutte étudiante de Lyon vont organiser un rassemblement ce jeudi 2 juillet devant l'hôtel de la métropole à 18h pour dénoncer les expulsions d'étudiants par le Crous. “Nous dénonçons la précarité extrême qu'ont connue les étudiants durant le confinement, beaucoup se sont retrouvés isolés dans des résidences parfois insalubres et sans aucun matériel sanitaire. La grande majorité des étudiants travailleurs ont perdu leurs jobs alimentaires et beaucoup on dû s'endetter pour payer leurs loyers. C'est inadmissible !”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

D'autres manifestations auront lieu à Lille ou encore Toulouse. Ces collectifs demandent pour tous les étudiants en CROUS :