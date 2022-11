La sclérose en plaques est une maladie neurologique et auto-immune, qui touche 2,8 millions de personnes dans le monde, dont 110 000 personnes en France.

La fondation Aide à la recherche sur la sclérose en plaques (ARSEP) organise vendredi 25 novembre, une journée gratuite dans les établissements de santé lyonnais, pour "plonger le visiteur au cœur de la recherche sur la sclérose en plaques et les maladies apparentées".

À travers cette journée, l'ARSEP souhaite "permettre aux patients et à leurs proches de découvrir la recherche et de comprendre la maladie" en s'appuyant " sur l'expertise des chercheurs présents sur place".

La porte ouverte débutera au Centre de recherches en cancérologie de Lyon (9h30 à 12h30), ou "10 visiteurs pourront y accéder et dont deux places seront réservées pour des personnes à mobilité réduite", affirme l'ARSEP. Pour l'après-midi, même système, mais cette fois-ci à l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer de 13h30 à 16h.

Un projet national à 450 000€

Depuis peu, les chercheurs venant des quatre coins du pays ont un projet national de 450 000 euros qui "pourrait promettre de visualiser les progression de la maladie et de pouvoir développer des essais cliniques ciblant la neuro-inflammation.". Durant cette journée portes ouvertes, les scientifiques présenteront en direct sur YouTube et Facebook les perspectives d'avenir sur cette thématique. Une interaction avec les internautes derrière leurs écrans sera possible sous un format de questions-réponses.

Qu'est-ce que la sclérose en plaques ?

La sclérose en plaques est une maladie neurologique et auto-immune (dysfonctionnement du système immunitaire), entraînant des lésions et provoquant ensuite des perturbations motrices, sensitives, cognitives ou encore visuelles. Cette maladie touche pas moins de 2,8 millions de personnes dans le monde, dont 110 000 personnes en France.

Quels sont les premiers symptômes de la sclérose en plaques ?

Cette maladie peut se détecter avec des picotements, engourdissement, douleur, brûlure et démangeaisons au niveau des bras, jambes ou le visage. Elle peut aussi parfois être associée à une diminution du sens du toucher. Les premiers symptômes peuvent aussi s'associer à une perte d'énergie et de dextérité dans une jambe ou une main.

Lire aussi : Marine Barnérias : "J’ai appris à cohabiter avec cette sclérose"