Lyon : une jeune femme poignardée lors d'une fête de déconfinement

Alors qu'elle était en compagnie d'amis, une jeune femme de 20 ans a été poignardée dans la nuit de samedi à dimanche dans le 3e arrondissement par un voisin qui estimait qu'ils faisaient trop de bruit.

Selon le journal Le Progrès, dans la nuit de samedi à dimanche, une personne de 20 ans a été poignardée par son voisin dans le 3e arrondissement de Lyon. L’homme, âgé de 38 ans, estimait que la jeune femme et les amis qu'elle avait invités pour passer la soirée faisaient trop de bruit. Le suspect est arrivé peu après minuit avec un couteau et, dans des circonstances qui restent à déterminer, a poignardé la victime. D'après les informations du quotidien, il est ensuite retourné chez lui où il a été arrêté. Il a été placé en garde à vue. De son côté, la victime est toujours hospitalisée et son pronostic vital était toujours engagé dimanche soir.