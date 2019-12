Lyon : une étudiante agressée devant l'université Lyon 2

La jeune femme a été agressée en novembre dernier à Bron par un homme de 17 ans qui l'a insulté avant de la rouer de coups.

Le 9 novembre dernier, alors qu’elle était aux abords de la faculté Lyon 2 avenue Pierre Mendès France à Bron, une étudiante âgée de 20 ans a été abordée par un homme lui demandant de l’argent. Après avoir refusé, le suspect l'a insulté et frappé à coups de gifles et de poings. À la vue des policiers, l'agresseur a pris la fuite. Il a tout de même été identifié par les forces de l'ordre. Il s'agissait d'un jeune de 17 ans, connu des services judiciaires (7 faits sur son casier), qui ne répondait pas à plusieurs convocations de la police. Il a été arrêté le 9 décembre dernier lors d'un contrôle de police à Saint-Priest et placé en garde à vue où il a partiellement reconnu les faits. Il a été présenté au parquet ce lundi et laissé libre après sa mise en examen et l’ouverture d’une information judiciaire. La victime a reçu 8 jours d’ITT.