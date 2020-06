Lyon : une équipe de cambrioleurs arrêtée après une enquête de plusieurs mois

Les six hommes âgés de 19 à 25 ans étaient particulièrement organisés et ont été arrêtés à Lyon après une importante enquête des services de police.

Le vendredi 5 juin dernier au matin, les enquêteurs de la Sûreté départementale du Rhône, assistés de policiers de la BAC, ont interpellé une équipe de six cambrioleurs qui revenait d’un vol avec effraction commis quelques instants plus tôt dans un tabac du 9e arrondissement de Lyon. L’intégralité du butin, composé de cartons de cartouches de cigarettes et de pots à tabac d’une valeur marchande d’environ 55 000 euros, a été retrouvée.

Ce coup de filet est l'aboutissement d'un travail de rapprochement, surveillances et filatures conduit par la BREC (brigade de répression des cambriolages) et le GAO (groupe d’appui opérationnel).

Deux cambriolages de tabacs avaient été commis le 1er et le 17 mars dernier à Sainte-Foy-lès-Lyon et Lyon 9e. Les 1er et 4 avril, deux autres cambriolages avaient eu lieu sur des tabacs du 9e arrondissement. Le visionnage des images de vidéosurveillance permettait de comprendre que ces vols étaient susceptibles d’avoir été commis par une même équipe qui semblait chevronnée et parfaitement organisée. Très précautionneux et prudents, ils utilisaient des véhicules et fourgons volés et faussement plaqués.

Les enquêteurs ont d'abord réussi à identifier un des voleurs et établi les liens avec ses comparses grâce à des filatures. Après avoir compris qu'un nouveau cambriolage était prévu le 5 juin, les forces de l'ordre ont mis en place un important dispositif qui a permis leur arrestation sans incident. Tous originaires du 9e arrondissement, les suspects, âgés de 19 à 25 ans, ont été présentés mardi au parquet de Lyon, mis en examens et placés sous mandat de dépôt. L'enquête se poursuit et d'autres faits pourraient leur être imputés.