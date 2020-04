Lyon : une enquête pour recenser la biodiversité pendant le confinement

L'objectif est de créer un Atlas de la biodiversité à Lyon ou déjà 1600 espèces ont été recensées.

L’association Des Espèces Parmi’Lyon lance un appel à destination des Lyonnais pendant le confinement pour améliorer la connaissance du patrimoine naturel dans la ville. Le collectif a déjà recensé plus de 1600 espèces à Lyon allant du chevreuil au martin-pêcheur en passant par la fouine ou l’escargot de Bourgogne.

Il demande désormais aux Lyonnais en cette période de confinement de “répondre à une enquête, inventorier les papillons du jardin et les petites bêtes du salon, participer à un concours de dessin... Il y’en a pour tous les goûts, et déjà 250 personnes ont participé à ces défis !” Le but de cette enquête est “de mieux comprendre la gestion et l'aménagement des espaces privés, d’agrémenter l’atlas de la biodiversité lyonnaise en cours, de mesurer les enjeux et les problématiques locales et surtout de proposer à chacun des mesures concrètes pour agir en faveur de la faune et de la flore lyonnaise.”

À l’issue de ce programme, un “carnet de santé” du jardin et du balcon sera diffusé gratuitement aux participants, et un atlas participatif de la biodiversité sera visible par tous sous forme d’une cartographie en ligne. Une application de gestion de son espace pour le vivant est également en cours de réalisation.

Les liens vers les différents projets