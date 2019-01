Lyon : une éclipse de Lune visible la nuit du 21 janvier

Six mois après la dernière éclipse de Lune dont la visibilité avait été gâchée par le mauvais temps, un événement similaire aura lieu à Lyon dans la nuit du 20 au 21 janvier prochain.

S'il n'y a rien à voir avec l'anniversaire des 226 ans de la date de l’exécution de Louis XVI, dans la nuit du 20 au 21 janvier prochain, la Lune va se teinter de rouge. Partout en France, dont à Lyon, une éclipse totale de Lune va avoir lieu. Une éclipse qui sera la plus visible en Amérique du Nord et du Sud et dans l'ouest de l'Hexagone. Elle sera tout de même très belle à Lyon où la Lune passera dans l'ombre terrestre aux alentours de 4h30 (heure de Paris) avec une phase d'éclipse totale entre 5h40 et 6h40 avant une réapparition progressive du satellite de la Terre peu avant 8h. Éclipse ne veut pas dire disparition dans le cas de la Lune, qui revêtira sa plus belle robe orange/rouge pour l’occasion. Un événement qui survient six mois après une autre éclipse de Lune qui a eu lieu en même temps qu'une opposition de Mars en juillet 2018.

Contrairement aux éclipses solaires, pas besoin d'enfiler des lunettes spéciales, les éclipses de Lune sont visible à l'oeil nu. Seule recommandation pour ce 21 janvier : bien se couvrir pour profiter du spectacle.