Lyon : une cinquantaine de voitures a brûlé pendant la nuit du Nouvel An

À l'échelle du département du Rhône, la préfecture estime qu'une cinquantaine de véhicules a brûlé lors de la nuit du Nouvel An dans l'agglomération lyonnaise.

Côté obscur de la fête pour la nouvelle année, les dégradations de véhicules par les flammes n'ont pas été moindres pour le passage à l'année 2019. Le bilan est similaire à l'année précédente, avec une cinquantaine de voitures brûlées, principalement à l'est de l'agglomération, à Lyon ainsi qu'à Villeurbanne. Une trentaine de voitures auraient été directement enflammées et une vingtaine d'autres auraient été calcinés par la propagation des flammes. Pour l'heure, la préfecture n'a pas communiqué plus précisément sur les interventions des pompiers et des force de l'ordre, largement mobilisés au cours de la nuit du réveillon.