Nouvel An : quel dispositif de sécurité dans le Rhône ?

La préfecture du Rhône précise sur son site internet les mesures de sécurité prises pour cette soirée de la Saint-Sylvestre, ainsi que les restrictions en matière de consommation d'alcool sur la voie publique.

Dans le département du Rhône, 465 policiers et 330 gendarmes sont mobilisés ce lundi 31 décembre pour assurer la sécurité de tous à l'occasion du réveillon du Jour de l'An. Ils sont accompagnés de 70 sapeurs-pompiers.

Par ailleurs, la préfecture explique que "la consommation d’alcool sur la voie publique, la vente, détention et l’usage des feux d’artifice, fusées et pétards, ainsi que la vente, le transport ou la détention de carburant en récipient portable sont interdits dans toutes les communes du département le 31 décembre toute la journée et le 1er janvier 2019 jusqu’à midi". La vente d’alcool à emporter, sous toutes les formes, est quant à elle interdite du 31 décembre 20h au 1er janvier 6h.

La préfecture rappelle également la nécessité de choisir un conducteur qui ne boit pas pour ceux qui doivent prendre la voiture.