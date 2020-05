Lyon : une charte pour favoriser le télétravail  et sécuriser les transports en commun

Ce document signé par plusieurs collectivités locales, les services de l'état et les organisations de transport vise à “limiter le nombre de salariés devant recourir aux transports en commun” en favorisant le télétravail.

Plusieurs collectivités locales, dont la ville de Lyon, la métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes, la préfecture de région, des entreprises de transport et des représentants syndicaux*, ont signé ce mercredi une charte des transports “visant à préciser le recours aux transports en commun en période de déconfinement”. Ce document a pour objectif de “limiter le nombre de salariés devant recourir aux transports en commun, agir sur la mise en adéquation de l’offre de transport avec les flux de voyageurs et permettre la mise à disposition adéquate d’équipements de protection”, écrivent les signataires.

Ces derniers souhaitent que les administrations et les entreprises s’engagent “à encourager et faciliter le recours au télétravail au sein de leurs propres organisations et à lisser les plages horaires d’entrée et de sortie en activité.” Les collectivités s’engagent également à “promouvoir le développement de l’offre de modes alternatifs de transport” tandis que les autorités organisatrices de transport et les opérateurs assurent “veiller enfin à l’adaptation de l’offre de transports aux besoins des employeurs.”

*Les signataires : Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, les présidents du conseil régional, du conseil départemental du Rhône, de la métropole de Lyon et de l’Association des maires de France du département, le maire de Lyon ainsi que la présidente du SYTRAL, le président de Keolis et le représentant régional de SNCF Mobilité, les présidents de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) régionale, des CCI de Lyon-Métropole Saint-Étienne Roanne et du Beaujolais, les présidents de la CRMA et de la CMA de Rhône, et les représentants des directions régionales du MEDEF et de l’UNSA