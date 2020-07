Lyon : une cérémonie officielle en hommage au personnel militaire et soignant le 13 juillet

Une cérémonie officielle se tiendra le 13 juillet à 15h30, Cours Franklin Roosevelt, dans le 6e arrondissement de Lyon.

La veille du 14 juillet, une cérémonie officielle sera organisée en hommage au personnel militaire et soignant Cour Franklin Roosevelt. Le Maire de Lyon, Grégory Doucet et le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, prononceront un discours en présence du Gouverneur militaire de Lyon, le Général Philippe Loiacono. Les unités de l’opération Résilience, le service de santé des armées, le service départemental et métropolitain d’incendie, des représentants de la société civile et de l’État et le personnel soignant seront mis à l’honneur.

En raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas de tribunes et les alignements respecteront la distanciation sociale.