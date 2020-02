Lyon : une 6e application TCL avec le transport à la demande à l'ouest

Et de six ! TCL va lancer le transport à la demande sur l'ouest lyonnais et propose à cette occasion sa sixième application en moins de cinq mois.

Après l'Est de l'agglomération de Lyon, puis le Sud, TCL lance le transport à la demande dynamique à l'Ouest sur la zone Techlid pour pouvoir se déplacer sur ce secteur, mais aussi les communes les communes de Lissieu, Limonest, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Collonges-au-Mont-d’Or.

Ce concept innovant ne change pas. Pour en profiter, il suffit de télécharger l'application TCL Techlid. Ensuite, il est possible de commander son transport à la demande entre 15 minutes avant l'heure de départ souhaité ou quatre semaines à l'avance. Les voyageurs optent pour la plage horaire, l'adresse de départ et celle d'arrivée. Ils reçoivent ensuite une proposition de trajet et peuvent confirmer leur réservation.

Ce nouveau service sur l'ouest sera disponible à partir du 4 février, du lundi au vendredi, de 6h à 20h et sera opéré par 8 véhicules de 7 à 9 places. Le transport à la demande est ouvert à tous les titulaires d'un abonnement TCL ou d'un ticket à l'unité.

Seul gros bémol, il faudra télécharger une nouvelle application dédiée pour en profiter, la sixième en moins de cinq mois (lire ci-dessous).