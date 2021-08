Lyon : un week-end du 15 août au rouge pour les automobilistes

Entre départs et retours de vacances, le week-end des 14 et 15 août s'annonce riche en embouteillages, en particulier dans le sud-est de la France.

À l'heure des chassés-croisés de la mi-août, les automobilistes s'apprêtent à rouler à pas comptés durant l'ensemble du week-end. C'est sur l'autoroute du soleil, l'A7, que les bouchons seront les plus imposants, d'après Bison Futé. L'autoroute qui relie Lyon à Orange est au rouge vendredi et samedi dans les deux sens, et dimanche sur les retours de vacances.

Vendredi 13 août, aux alentours de Lyon, la circulation sera très dense, en direction de la Méditerranée mais aussi de Grenoble ou de Chambéry. L'A43, l'A48 et l'A7 sont concernées, en particulier l'autoroute du soleil dès le milieu de matinée. Bison Futé conseille d'ailleurs d'éviter l'A7 entre 10h et 19h dans le sens Lyon-Orange, entre 9h et 20h dans le sens inverse. Le tunnel du Mont Blanc sera lui aussi difficile à pratiquer, notamment en début de soirée de l'Italie vers la France.

Samedi 14 août, les prévisions sont sensiblement les mêmes, avec plus de bouchons. Entre Lyon et Orange, puis d'Orange à Narbonnne ou à Nice, les routes sont dans le rouge dès 8h. La circulation sera très difficile dans l'ensemble du sud-est de la France. Il en est de même pour le tunnel du Mont-Blanc.

Dimanche 15 août, les mêmes itinéraires seront chargés dans le sens des retours, mais la circulation sera dans l'ensemble plus fluide.