Lyon : un thérapeute accusé d’avoir violé six patientes

Vendredi le tribunal rendra sa délibération quant à des accusations de viols et d’attouchements sexuels commis par un thérapeute sur six de ses patientes. L’homme explique qu’il s’agit de "gestes médicaux mal interprétés."

C’est à huis clos que se déroulera le procès, sur la demande d’une des victimes. À 47 ans, un thérapeute exerçant à Lyon devra répondre à la justice d’accusations de viols et d’agressions sexuelles sur six de ses patientes, dont une adolescente de 15 ans. Dans son cabinet du 9e arrondissement de Lyon, l’homme se disait spécialiste en "accompagnement en bioénergétique, libération du péricarde, énergétique chinoise, thérapeute en accompagnement, naturopathe et fasciathérapie" selon Le Progrès. Selon les victimes, il pratiquait des cunnilingus ou encore des caresses vaginales afin de résoudre leurs problèmes.

C’est une adolescente qui a porté plainte la première, en 2015. Elle n’avait que 15 ans lorsque, au cours d’une séance, l’homme aurait eu un rapport sexuel avec elle, et l’aurait forcé à une fellation. La même année, deux autres femmes dénoncent des attouchements et ou de viols digitaux. L’homme de 47 ans a précisé aux enquêteurs qu’il s’agissait de "gestes médicaux mal interprétés", il a également reconnu avoir un rapport sexuel avec l’adolescente, mais il le dit "consenti".