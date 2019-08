Lyon : un squatteur arrêté après une série de vols

Confondu par son ADN, un voleur en série a été arrêté à Villeurbanne.

Suite à un vol par effraction commis dans la nuit du 27 au 28 août dernier dans une entreprise de Villeurbanne, la police a identifié un suspect et l'a interpellé à son domicile. L'homme, un SDF de 21 ans squattait un appartement étudiant situé rue Albert Einstein. En perquisitionnant le lieu, la police a découvert 5 ordinateurs portables, un disque dur, un téléphone et des devises étrangères provenant de vols à la roulotte. Les objets provenaient notamment de vols effectués sur le campus de La Doua. Confondu par son ADN, le jeune homme a reconnu les faits et a été déféré au Parquet.