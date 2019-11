Lyon : un SDF agressé par des jeunes sauvé par un policier en civil

Le policier est intervenu ce samedi boulevard de la Croix-Rousse pour aider un SDF qui se faisait agresser par un groupe de jeunes.

Samedi vers 10h, un équipage de la BAC a été appelé boulevard de la Croix-Rousse alors qu'un groupe de jeunes était en train de frapper un SDF. Un policier en civil, présent sur les lieux en dehors de ses horaires de service, est intervenu pour maîtriser l'auteur principal des faits et le maintenir en attendant l'arrivée de ses collègues. Le SDF n'a pas été blessé tandis que le policier a reçu 2 jours d'ITT et porté plainte. Le suspect, un Lyonnais non connu des services de police, a nié les faits en garde à vue. Il va être déféré pour un jugement en comparution immédiate ce lundi