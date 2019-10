Lyon : un "mémorial" pour la chanteuse Sulli au parc de la Tête d'Or

Lyon est l'une des places fortes de la K-Pop, la pop coréenne, en France. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer à quelle vitesse les salles de cinéma de l'agglomération se remplissent lorsqu'un concert est projeté.

Lundi, la chanteuse coréenne Sulli a été retrouvée morte chez elle. Des fans lyonnais souhaitent lui rendre hommage à travers un mémorial éphémère. Selon un message posté sur Twitter, ils sont invités à venir déposer fleurs, messages, lettres... à la Roseraie du parc de la Tête d'Or du 16 au 20 octobre "pour lui dire une dernière fois au revoir et pour se soutenir". Certains de ces éléments seront ensuite récupérés par les fans derrière cette initiative pour pouvoir être envoyés en Corée du Sud, là où un autre mémorial a été installé.

MEMORIAL POUR SULLI _ LYON

Un mémorial pour Sulli sera tenu le 16/10 et le 20/10 à la Roseraie (Parc de la Tête d'Or).

Venez avec vos plus belles fleurs, et messages. Nous serons ensemble pour lui dire une dernière fois au revoir et pour se soutenir🍑

DM pour + d'infos pic.twitter.com/VIRXmIGe2f

— Sulli (@Louixing) October 15, 2019