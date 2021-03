Originaire du 7e arrondissement de Lyon, Jérémy Levif est auteur-compositeur-interprète. Il s'est fait remarquer dans la version britannique de The Voice.

Le jeune lyonnais réside aujourd'hui en Ecosse. Il brille dans la version britannique de The Voice.

Lors des auditions à l'aveugle, il a interprété « How Long Will I love you », une performance unanimement saluée par les coachs, et à retrouver ici. Jugez par vous-même.

Jérémy Levif poursuit l'aventure actuellement dans l'émission.