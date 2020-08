Lyon : Un homme percute deux voitures après avoir refusé un contrôle

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Tôt dans la matinée à Lyon, un homme a commis plusieurs infractions avant de foncer avec sa voiture dans d’autres véhicules, faisant plusieurs blessés.

Le Progrès rapporte qu’à 6 h 30 ce matin, un homme aurait refusé de se soumettre à un contrôle de police avant de griller un feu rouge et de percuter deux véhicules plus loin, rue de l’Université, dans le 7e arrondissement de Lyon. L’impact aurait fait quelques blessés dont certains ont été transportés à l’hôpital pour faire des examens complémentaires. Le conducteur a été arrêté et sera jugé dans les prochains jours.