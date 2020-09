Lyon : un homme hospitalisé après avoir été agressé à côté de l’hôtel de ville

Dans le 1er arrondissement de Lyon, un homme a été attaqué par quatre autres ce vendredi, peu avant minuit. Il a été transporté à l’hôpital, il souffre de blessures légères.

À quelques pas de la mairie, à l’angle de la place de la Comédie et de la rue Joseph Serlin, une personne s’est fait agresser par quatre individus, un peu avant minuit, ce vendredi. Des propos homophobes auraient été lancés au moment de l’agression, alors que la victime recevait plusieurs coups, rapporte Le Progrès. Les agresseurs ont été vite interpellés par la police municipale et placés en garde à vue. Les auditions de la victime et des individus qui l’auraient attaqué permettront d’en apprendre plus sur les circonstances de l’agression.

La victime a été prise en charge par les pompiers et hospitalisée. Ses blessures seraient légères.