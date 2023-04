Lyon : un homme de 50 ans condamné à un an de prison pour ses relations virtuelles avec un mineur

Un quinquagénaire jugé à la mi-mars a été condamné à un an de prison ferme pour avoir entretenu des relations virtuelles avec un mineur.

Les faits étant prescrits pour quatre autres victimes, l'homme de 50 ans, jugé à la mi-mars, a été condamné pour une seule de ses relations virtuelles en ligne. Lors de l'audience, trois années de prison ferme avaient été requises à son encontre. Il a finalement écopé d'une peine d'un an ferme avec mandat de dépôt. Il a aussi reçu une obligation de soins de trois ans. S'il ne se plie pas à cette dernière, il sera sanctionné de deux années de prison supplémentaires. Il a désormais interdiction d'exercer un quelconque métier en relation avec des mineurs.

Les faits qui lui étaient reprochés s'étalaient sur plus de 14 ans. Le quinquagénaire entretenait une à plusieurs relations virtuelles avec des mineurs. La prescription a été reconnue pour 4 relations, seule une a été jugée, rapporte BFM Lyon. Le mis en cause est aussi mis en examen dans une autre affaire portant sur une cinquantaine de viols et agressions sexuelles sur des mineurs dans une période s'étalant entre 1986 et 2016. Pour l'instant, ces faits ne sont que présumés.