Lyon : un groupe cagoulé et armé attaque plusieurs automobilistes

Une vingtaine d'individus cagoulés et armés s'en sont pris à plusieurs automobilistes le soir de la victoire de l'Algérie. Selon des témoins, il s'agirait d'une attaque raciste et extrémiste envers des supporters algériens.

En marge des célébrations de la victoire de l’Algérie en CAN, un groupe d’individus vêtus de noir, cagoulés et armés de battes de baseball ont attaqué violemment plusieurs personnes qui circulaient en voiture dans les rues de Lyon. Le Progrès rapporte que les individus auraient été aperçus au sortir du Vieux-Lyon, avant de s’en prendre à plusieurs familles dans le centre-ville. Sur une vidéo amateur filmée le soir des faits et légendée "Descente de racistes à Lyon", on aperçoit en effet les agresseurs briser les vitres d’une voiture et frapper la carrosserie. Sur les images, on entend notamment un des individus proférer des insultes racistes à l’encontre des automobilistes pris pour cible. Selon la police, une seule plainte aurait été pour l’instant déposée.