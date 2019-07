Lyon : un gorille géant à la Part-Dieu en août

Ce mardi 16 juillet, les équipes de Zoo Art Show et de Vinci Immobilier, avec l'artiste Kalouf ont présenté le Zoo Big Wall. Cette œuvre éphémère gigantesque prendra place sur la façade de l'ancien hôtel Novotel de la Part-Dieu (Lyon 3e).

La tour To-Lyon de Vinci Immobilier sortira de terre pour 2022. D’ici là, une œuvre monumentale représentant un immense gorille va être créée sur la façade de l’ancien hôtel, du boulevard Vivier Merle a annoncé le promoteur ce mardi. “Ce sera la plus grande fresque que Lyon ait vue jusqu’à présent, même une des plus grandes d’Europe !”, assure avec un brin de fierté Antoine Roblot, le manager du collectif Zoo Art Show. “En tant qu’artiste, nous voulons véhiculer l’image d’un quartier en mouvement”, ajoute-il.

L'artiste Kalouf et son équipe Blast seront en charge de la réalisation. Kalouf ou l’auteur du poisson de la Place des Tapis, sur le plateau de la Croix rousse. “Il va être recouvert en septembre, ça me permet de garder un mur”, rit l’artiste. “Et puis j’aime ce qui est grand”, ironise-t-il. Cette peinture murale, montrant ses premières esquisses de gorille, fait près de 2000 m².Il sera possible de l'admirer du 2 août jusqu’à l’automne. Durant les prochaines semaines, les lyonnais pourront suivre son évolution en passant sur le boulevard, et regarder l’artiste en plein travail, aérosol à la main.