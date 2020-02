Lyon : un faux policier extorque 100€ à un passant

Fin janvier, le suspect s'est fait passer pour un faux policier et a demandé à un passant de lui donner de l'argent en lui promettant de ne pas le verbaliser.

Le 23 janvier dernier vers 3h rue Laënnec (Lyon 8e), un Lyonnais de 23 ans était abordé par un homme se présentant comme policier. Ce dernier menaçait la victime (qui était alcoolisée) de le verbaliser en raison de son ivresse. Il lui proposait alors un “arrangement” et l’accompagnait au distributeur. La victime a fait un retrait de 100 euros refusant de lui donner plus sans voir sa carte professionnelle. L’auteur a fini par menacer le jeune homme avec un couteau et se faisait remettre son portable avant de lui rendre.

La victime déposait plainte dans la foulée. Le suspect, âgé de 46 ans (connu pour 49 faits au TAJ), a été interpellé le 27 février. Il a été identifié grâce aux images de vidéo surveillance. En garde à vue, le quadragénaire a nié toute extorsion, tout usage de couteau et d’avoir usé de la fausse qualité de policier. Il a prétendu ne pas comprendre les déclarations de la victime à laquelle il aurait voulu seulement acheter un joint. Il va être présenté ce vendredi au parquet en vue d’un jugement en comparution immédiate