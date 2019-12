Lyon : un conducteur percute une navette Rhônexpress

Dimanche, de nombreuses perturbations ont été relevées sur le réseau TCL dans le secteur de la Part-Dieu à Lyon. Un conducteur a percuté une navette Rhônexpress.

Dimanche, en fin d'après-midi, les lignes de tramway T3 et T4, la navette Rhônexpress ont vu leur trafic perturbé pendant plus d'une heure. Vers 18 heures, à l'angle de l'avenue Georges Pompidou et de la Villette, dans le 3e arrondissement de Lyon, le conducteur d'un véhicule est rentré dans une navette Rhônexpress. L'homme a été légèrement blessé dans l'accident.