Lyon : un collectif d’association demande l’ouverture des gymnases, salles de spectacle pour accueillir des sans-abris

Devant la chute des températures un collectif d’associations interpelle, ce vendredi, la préfecture, pour ouvrir des hébergements d’urgences pour les sans-abris. Pourtant, il resterait des places disponibles.

Alors qu’un froid mordant s’abat sur Lyon, un collectif d’association réunissant entre autres, Les restos du cœur et la Banque alimentaire du Rhône, interpelle le préfet pour "prendre les mesures nécessaires pour la mise à l’abri immédiate des personnes en situation de rue". La préfecture a déjà ouvert une centaine de places d’hébergement supplémentaires dans la soirée du 11 février "dans des structures adaptées et dans le respect des protocoles sanitaires liés à la crise Covid". La capacité d’accueil d’urgence du territoire a été portée à 2081 places au total.

Dans la rue la situation est "très compliquée"

Insuffisant pour les associations qui pointe que seul 15 places sont disponibles pour les sans-abris isolés. Linda Chaib, co-fondatrice de l’association Juste un geste, signataire de l’appel, rapporte qu’à Lyon "il y a 9 000 personnes sont en attente d’un foyer auprès de la Maison de veille social, c’est ce que dit le Samu social". En maraude hier soir, Linda Chaib témoigne auprès de Lyon Capitale d’une situation "très compliquée" sur le terrain pour les personnes qui dorment dehors.

Le collectif suggère d’ouvrir les gymnases et salles de spectacle pour accueillir les gens en situation de grande précarité, une proposition déjà formulée le 10 février par Cyrille Bonin, directeur du Transbordeur à Villeurbanne. Le collectif explique que "Ces grands espaces permettraient d’enrayer les problématiques d’hygiènes relatives à la crise sanitaire et d’accueillir plus de personnes" et ajoute que les associations sont prêtes à "apporter notre soutien et notre expérience dans l’organisation matérielle de ces accueils provisoires".

Il reste des hébergements d'urgence disponibles répond la préfecture

Au collectif, la préfecture rétorque que 23 personnes ont été hébergées et d’autres sont en voie de l’être. Elle précise à Lyon Capitale qu’il reste encore de la place, "Actuellement 94 places sont disponibles pour ce soir et tout le week-end, dont 63 places pour les familles". Il est parfois difficile de convaincre des personnes sans-abris de profiter de ces hébergements, indique-t-on.

Pour les autorités, en l’état actuel des choses, "l'ouverture d'une salle type gymnase ou salle de concert n'est pas envisagée ni rendue nécessaire alors même que des places d'hébergement sont prêtes et disponibles pour les accueillir". Néanmoins, la préfecture serait prête "à l’éventualité de basculer en plan Grand froid". Une telle décision entraînerait automatiquement l’ouverture des gymnases pour venir en aide aux personnes sans-abris.

Selon Météo France, les températures pourraient tomber à -6°C à Lyon dès la nuit de samedi, bien en dessous des normales saisonnières.