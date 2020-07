Lyon : un colis suspect perturbe le métro B

Cela faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, le confinement puis le déconfinement avaient rendu les voyageurs plus attentifs. A Lyon, la ligne de métro B est partiellement bloquée par un colis suspect.

Mise à jour à 16h15 : les policiers ont pu retrouver le propriétaire du sac, la ligne de métro devrait reprendre progressivement

En raison d'un colis suspect à la station Jean Jaures, la ligne de métro B est perturbée à Lyon depuis 15h50. Elle circule en deux parties : une entre Charpennes et Jean Macé et une autre entre Gerland et Gare d'Oullins. Les stations entre Jean Macé et Gerland ne sont plus desservies jusqu'à la levée des doutes ou que la personne qui a oublié son bagage vienne le chercher.