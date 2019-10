Lyon : un chauffeur de bus agressé, des lignes coupées

Mardi soir à Limas, le voleur a pointé une arme blanche sur le chauffeur pour lui piquer sa caisse.

Un chauffeur de bus a été agressé ce mardi à 17h30 à Limas, rapporte le journal Le Progrès. Le suspect était masqué et ganté et a pointé un couteau vers le chauffeur pour lui piquer la caisse. Le conducteur a été contraint de céder et le voleur est parti en courant. Une enquête est en cours.

Des conducteurs ont fait valoir leur droit de retrait pour soutenir leur collègue. Ainsi, le quartier Belleroche ne sera plus desservi par les lignes 1 et 4 et le réseau Libellule sera à l'arrêt jusqu'à ce mercredi soir.