Lyon : un camion contenant des objets de valeur volé puis incendié

Selon Le Progrès, une bande organisée a intercepté un camion de livraison contenant de la marchandise de valeur ce jeudi aux alentours de Villeurbanne. Le véhicule a été retrouvé le lendemain, vidé et incendié.

Jeudi 28 mars aux alentours de Villeurbanne, plusieurs hommes cagoulés et armés ont stoppé un camion de livraison sur une bretelle de l’A42 tôt le matin. Selon nos confrères du Progrès, ils sont repartis avec le fourgon qui transportait des vêtements de marque ainsi que des produits high-techs et des bijoux. Géré par la société de transport UPS, le camion a été retrouvé entièrement dévalisé et brûlé le lendemain près de Lyon. Une enquête a été ouverte.